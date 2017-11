Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

"Heute geht’s um alte Konflikte", meinte Fernsehmoderatorin Anna Lena Dörr Ende vergangener Woche in der jüngsten Ausgabe der Dokumentation ›Expedition in die Heimat‹ des SWR-Fernsehens Baden-Württemberg. Betrachtet wurde dort 45 Minuten lang die "Stadt mit dem Bindestrich: Villingen-Schwenningen". Als Rahmenprogramm in Sachen ›Gegensätze, die sich anziehen‹, wie Dörr feststellte, passte hervorragend die ewige stellvertretende Auseinandersetzung der beiden Streithähne ­ Thomas Moser und Michael Schopfer. Gleich zu Beginn gerieten der "stolze Villinger" und der "Schwenninger aus Überzeugung" aneinander und Dörr musste – selbstverständlich inszeniert – schlichtend dazwischen gehen, denn die beiden bekannten lautstark: "Natürlich wollen wir uns an den Kragen!" Die Sendung beleuchtete viele Aspekte der Doppelstadt: Mit Ralf Kempter und Stefan Wiesbaum wurden keine Streithähne, dafür aber Mitglieder der Gockel Gilde am Zollhaus ins Kameravisier genommen, wie sie zwischen Baden und Württemberg kurz vor Fasnet Zoll erheben. Weiter thematisiert wurde das Schwenninger Moos, die Villinger Altstadt, die Wald- und Wildpflege des Forstamtes, das Uhrenindustriemuseum, die Nachsorgeklinik Tannheim, die Polizeifachhochschule, Weiteres zum Fasnachtsbrauchtum, den Aussichtsturm zwischen den beiden Stadtteilen auf dem der Weltmeister im Barfußgehen Aldo Berti ein Lied erklingen ließ, den Villinger Mode-Newcomer Nastrovje Potsdam und selbstverständlich die Schwenninger Weltfirma Tippkick Mieg. Statt sich weiter in die Haare zu geraten, wurde die doppelstädtische Auseinandersetzung zwischen Moser und Schopfer denn auch auf den Kunstrasen des Tippkick-Spiels verlagert. Wer gewann ganz am Schluss? Natürlich beide – ein stolzes Unentschieden. (wt)