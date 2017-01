Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

Karl Rombach, Landtagsabgeordneter der CDU im Wahlkreis 54 Villingen-Schwenningen, hat es kurz vor Jahresende mal wieder ins Fernsehen geschafft. In der beliebten bundesweit im NDR und in 3Sat ausgestrahlten Satire-Sendung "extra-3" nahm ihn das Team um Moderator Christian Ehring kurz ins Visier. "Der kleine Mann" nennt sich die Rubrik innerhalb der Sendung, in welcher sich ähnlich wie in der ZDF-heute-Show Reporter in große Veranstaltungen begeben und bei Interviews von den jeweiligen Gesprächspartnern durch holprige Frageformulierungen und absichtlich gezeigte Zustimmung weniger diplomatische Antworten zu entlocken versuchen. In der letzten extra-3-Sendung 2016 wurde der kürzliche CDU-Parteitag unter die Lupe genommen. Befragt wurden innerhalb des Großveranstaltung eher unbekannte Parteimitglieder. Thema der Frage von Reporter Jakob Leube an Rombach war die Abschiebung von im Asylverfahren abgelehnten, jedoch kranken Asylbewerbern. "Ja mal so bei 39 Grad Fieber?", so Leube ins Mikrofon gegenüber dem Abgeordneten. "Ja gut, des isch an Heilungsprozess, wo a paar Tage andauert und dann ist die Gesundheit wieder hergestellt", so Rombach. Und dann? "Dann muss man sagen: Bitte schön, des war’s." (wt)