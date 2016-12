Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

Thomas Bleile, Erster Bevollmächtigter der Gewerkschaft IG Metall Villingen-Schwenningen, beschäftigte sich bei der letzten Delegiertenversammlung des Jahres auch mit ausgetretenen Mitgliedern und deren Gründe. Danach habe man Mitglieder nach deren Aussage auch deswegen verloren, "weil man ständig auf der AfD herumgehackt habe", das sei doch schließlich eine demokratisch gewählte Partei, hieß es in so mancher Begründung. Bleile gelobte insofern "Besserung", als dass man sich im Wahljahr 2017 mit der AfD "auseinandersetzen" und genau darauf schauen werde, was die "Alternative für Deutschland" den Arbeitnehmern bieten könne und was nicht. (bn)

Ein Chor aus Schülern der Oberstufe (K1 und K2) des Schwenninger Gymnasiums am Deutenberg unterstützte gemeinsam mit ihrem Gitarre spielenden Musik- und Deutschlehrer Alex Ungelenk die Mahnwache des Vereins Pro Stolpersteine zum Gedenken an die 1940 von Nazis ermordete Schwenningerin Anna Maria Schlenker. Von der Kälte sich im Gedenken nicht abhalten ließ sich vor der Schwenninger Stadtkirche auch Schlenkers Neffe, Kurt Schlenker, inzwischen 96 Jahre alt. Zwei Tage zuvor, am Freitag, wurde übrigens ein berühmter ehemaliger Schwenninger 90 Jahre alt: SPD-Politiker Erhard Eppler (der Schwarzwälder Bote berichtete). Bevor er in die Politik ging, war er bis 1961 für Englisch, Deutsch und Geschichte Lehrer am Gymnasium am Deutenberg und somit ein früher Kollege von Axel Ungelenk. (wt)