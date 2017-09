Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

Jerome Chapus ist seit 1. Juni Verwaltungsleiter der Bäder Villingen-Schwenningen GmbH (BVS). Er ist Nachfolger von Rudolf Fürst-Maschek, der nun das Café am Riettor betreibt. Jerome Chapus hat im September 2003 seine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe bei der BVS abgeschlossen. Während dieser Zeit lernte er alle vier Bäder in Villingen-Schwenningen – dem Neckarbad, Friedensschulbad, Kneippbad, Hallenbad – von der Pike auf kennen. Im September 2009 wechselte der heute 34-Jährige in die Bäderverwaltung der BVS. Parallel dazu betreute Jerome Chapus die damals noch zur SVS gehörenden Parkhäuser. Ein Jahr später, 2010, schloss Chapus seinen Meister für Bäderbetriebe erfolgreich ab. Er hat die BVS als Leiter der Bäder verlassen und ist in dieser Funktion wieder zurück gekommen. Jerome Chapus war zuletzt Bäderbetriebsleiter der Bonner Bäder.

Besuch von den französischen Kameraden aus Pontarlier hat die Freiwillige Feuerwehr aus Villingen am vergangenen Wochenende erhalten. Grund war die Hauptprobe in der Seniorenresidenz am Kaiserring. Acht Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner waren eigens hierfür am Samstagmorgen aus Frankreich angereist. "Wir haben nach der Probe noch zusammen gefeiert", freut sich auf Abteilungskommandant Ralf Hofmann über die regelmäßigen Besuche der Franzosen. Seit mehr als 20 Jahren ist auch Frédéric Weber immer bei den Treffen mit dabei, der im vergangenen Jahr auf Vorschlag der Feuerwehr Villingen die Medaille für internationale Zusammenarbeit vom Deutschen Feuerwehrverband erhalten hatte. "Zuerst wart ihr für uns Personen, dann Feuerwehrleute, später Freunde und jetzt Familie", fasst Weber die Entwicklung der Beziehung zwischen den beiden Feuerwehren zusammen. Am Sonntag unternahmen die französischen und deutschen Kameraden noch einen gemeinsamen Ausflug nach Furtwangen zum Uhrenmuseum und zur Martinskapelle sowie zur Donauquelle, ehe sie die Heimreise nach Pontarlier antraten. Das nächste Treffen ist aber schon in Aussicht: Ralf Hofmann und weitere Kameraden werden im November – direkt nach der Feuerwehr-Hauptversammlung traditionell zum Barbara­fest anreisen und so dafür sorgen, dass die deutsch-französische Freundschaft weiter aufrecht erhalten wird. (mae)