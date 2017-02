Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

Hermann Fischer hat Recht! Der Narrenbaum auf dem Latschari- pardon, Marktplatz Villingens ist in der Tat keine Neuigkeit für die Stadtmauern, wie anlässlich des Zähringer Narrentreffens fälschlicherweise berichtet wurde. Schwarzwälder Bote-Leser Hermann Fischer stellt in einer E-Mail dankenswerterweise richtig: Im Februar 2007 feierte die Historische Narrozunft Villingen das 125-jährige Bestehen des Fastnachtsvereins und ließ – damals allerdings von den "Tännlelupfern" der Schwenninger Narrenzunft – einen Narrenbaum vor dem Franziskaner aufstellen. Das heißt, der Baum an sich ist für die Stadtmauern nichts Neues, wohl aber die Aufsteller. Beim Zähringer Narrentreffen war das Baumstellerteam der Schwenninger Ziegelbuben erstmals in Villingen am Werk – "un des isch d’Woret". (bn)

Auch eine gute Erklärung, um sich in Sachen Faltenbildung und weiteren Vorboten des Alters doch etwas jünger zu fühlen: "Es waren nicht die Jahre, die gingen völlig spurlos an mir vorüber", meint die 68-jährige Kabarettistin Myrtil Haefs, "es waren die Wochenenden". Die Freiburgerin kokettierte bei ihrem Auftritt in Härings Kulturcafé in Schwenningen mit dem Titel "Der Lack ist ab" nicht schlecht mit ihrem Alter. "Nichts ist geliftet, nichts geschönt – alles nur geföhnt." Die Haut, sie wird welk und es kracht im Gebälk, stellt sie fest, und trotzdem: "Bis auf einige Botox-Aufgeblasene ist meine Generation doch eigentlich noch ganz fit." Mit für das Selbstbewusstsein der Ende der 40er-Jahre Geborenen zeichnet ihre Mutter verantwortlich: "Lern’ was Anständiges", schrieb sie der jungen Mytil ins Stammbuch, "damit du deinen Mann auch durchbringen kannst". Ohne Seitenhiebe auf die Männer kam ihr Programm nicht aus. Heute lebt die ehemalige deutsche Meisterin und weltweit Dritte im Rollschuhtanz ohne Mann – "alleine ist man schließlich in bester Gesellschaft." (wt)

Für die trockene Materie ging es bei der Verabschiedung des Haushaltsplans im Gemeinderat doch recht unterhaltsam zu. Da verpackte der SPD-Fraktionsvorsitzende Edgar Schurr nicht nur sein Unverständnis über die Sanierung der Waldstaße in ironische Zeilen, sondern hatte auch mit seiner Beurteilung des neuen Amts für Jugend, Bildung, Inte­gration und Sport die Lacher auf seiner Seite. Es spiele eine gewichtige Rolle, und das nicht nur wegen der Statur von dessen Leiter Stefan Assfalg , meinte Schurr mit einem Schmunzeln. Er dürfe sich eine solche Bemerkung leisten, habe er doch eine ganz ähnliche Figur. Eines sollten sich einige Gemeinderäte für die Zukunft allerdings hinter die Ohren schreiben: Wenn sie schon die Ansiedlung von Firmen über den grünen Klee loben, sollten sie zumindestens deren Namen beherrschen. Ob MS Gear oder ISM Gear, da waren so einige Varianten für eines der führenden Unternehmen der Zahnrad- und Getriebetechnik im Spiel, das immer noch IMS Gear heißt. (maz)