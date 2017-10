Villingen-Schwenningen Ganz aufhören geht einfach nicht

VS-Schwenningen. In drei Wochen fliegt Köpfer wieder nach Kenia, um nach dem Rechten zu schauen. Das heißt für ihn, Schulen besuchen und zum xten Male Lebensmittel an Bedürftige verteilen. Noch zwölf Kinder betreut er, die in drei Jahren ihre Abitur absolvieren. "Ich will kein Kind ohne Schulabschluss lassen, weil sie sonst keine Chance haben", sagt er. 2000 Kindern hat er in den vergangenen 20 Jahren eine Schulbildung ermöglicht, hat alles fein säuberlich in Ordnern dokumentiert, wer sie gesponsert hat und in welcher Schule sie waren.

Wenn Ewald Köpfer die vielen hundert Fotos anschaut, die in all den Jahren entstanden sind, kommen ihm viele Erinnerungen in den Sinn. Fängt er erst einmal an zu erzählen, kann er Abende mit freudigen und auch traurigen Ereignissen füllen. "Ja, ich habe tolle Erlebnisse gehabt", blickt der Motor einer unglaublichen Einmann-Hilfsorganisation zurück.

6320 Schuljahre in der Grund-, Berufs- und Internatsschule hat er mit Hilfe vieler Sponsoren finanzieren können. 44 Schüler mit inzwischen einer Berufsausbildung als Elektriker oder Schneiderin haben Arbeit und wollen in ihrer Heimat Kenia bleiben. Fünf Augenoperationen hat Köpfer miterlebt, die er auch aufgrund Sponsoring finanzieren konnte. Eine Kirche und zwei Steinhäuser hat er gebaut. Unzählige Lebensmittel hat "Mr. Koffer", wie ihn die Einheimischen liebevoll nennen, an Bedürftige verteilt, ihnen Matratzen und Gegenstände des alltäglichen Lebens verschafft. Durch seine Hilfe hat mancher junge Mensch eine Chance bekommen und sie ergriffen. So auch das Mädchen Meswalah, die von ihren Eltern zu einer Tante an die Ostküste vermittelt worden war, weil sie dort Arbeit als Dienstmädchen bekommen hat. Von früh morgens bis spät abends musste sie arbeiten.