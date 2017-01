Villingen-Schwenningen Ganter äußert sich zu Schroff-Archiv

Was aber kostet die Seite? Das sei nun egal, so Gerald Steffens, da es beim Vermittler Sedo nur um den Domain-Namen gehe, und der allein nutze nichts.

Ordner an Christoph Hess

Und so kann wohl nur noch Werbe-Fotograf Ralf Ganter aus Niedereschach ein Wort mitreden. "Nein, mitreden kann ich nicht", sagte er ­gestern auf Anfrage, denn weder er noch das Unternehmen "Südpol" hätten mit den Rechten an der Bilderseite zu tun gehabt. "Den letzten Rest", einen Ordner, an dessen Inhalt sich Ganter nicht mehr erinnert, "wurde mit der Liquidation von Südpol an Christoph Hess ausgehändigt".

Mit dem vagen Hauch von Gram erinnert sich Ganter dann auch an die "Heidenarbeit der Digitalisierung", die er seiner Firma und den Mitarbeitern quasi "für ein Butterbrot und ein Ei" auferlegt habe. Doch wenn die digitale Sammlung nun verschollen sei, so Ganter abschließend, habe er keine und könne er dazu auch keine Erklärung finden. Zum Verbleib der Schroffschen Bilderseiten ist weiterhin alles offen.