Villingen-Schwenningen. Täter haben am Montag gegen 2.30 Uhr versucht, in der Wolterdinger Straße in Tannheim einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. "Die Ganoven hebelten erfolglos mit massiver Gewalt an der Vorderseite des Automaten", teilt die Polizei mit. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/60 10, entgegen.