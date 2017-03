Villingen-Schwenningen Gäubahnanlieger wollen Geld sehen

Schwarzwald-Baar-Heuberg. "Oberste Priorität hat dabei für uns der zweigleisige Ausbau des Streckenabschnitts Horb-Neckarhausen, für den die Planungsarbeiten bereits abgeschlossen sind", so der Vorsitzende des Interessenverbands Gäubahn, Justizminister Guido Wolf. Aber auch der weitere Ausbau müsse, wie vom Bundestag bei der kürzlich erfolgten Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans beschlossenen, unverzüglich angegangen werden, betonte der Verbandsvorsitzende Wolf bei einem Treffen von Gäubahnanliegern im Tuttlinger Rathaus. Deshalb werde man die Bundestagsabgeordneten um Unterstützung bitten und in dieser Sache auch auf Verkehrsminister Dobrindt zugehen.

Oberbürgermeister Michael Beck, stellvertretender Vorsitzender des Interessenverbands Gäubahn, machte deutlich, dass auch die an der Strecke liegenden Städte etwas zur Aufwertung der Gäubahn tun können. So habe die Stadt Tuttlingen einen Teil des Bahnhofes erworben, um gemeinsam mit einem privaten Investor das Bahnhofsareal insgesamt attraktiver zu gestalten. Man müsse Bund und Bahn in die Pflicht nehmen, aber auch selbst mit kommunalem Engagement ein gutes Beispiel geben.

Bei dem Treffen der Gäubahnanlieger wurden zudem über Vorschläge diskutiert, den Bahnhof Singen durch ein neues Gleis, der (sogenannte Singener Kurve, zu umfahren und einen neuen Fernverkehrshalt im Bereich des ehemaligen Landesgartenschaugeländes zu bauen.