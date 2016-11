Villingen-Schwenningen Gäste staunen über Traditionsfirma

Mit Blick auf die Integration von Flüchtlingen in Niedereschach warb das Gemeindeoberhaupt bei den Unternehmern dafür, hierbei zu helfen und wenn möglich Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Aus aktuellem Anlass warnte Ragg die Unternehmer auch vor kriminellen Machenschaften mit Blick auf gewerbliche Anschreiben an Unternehmer, in denen der Eindruck erweckt werde, diese kämen von der Gemeinde.

Bei der Diskussion mit dem Bürgermeister wurde bemängelt, dass in Niedereschach im Bereich des Eschachparks und des Penny-Marktes vermehrt aggressive Bettler unterwegs seien. Das Problem sei der Gemeinde bekannt, in einem solchen Fall, so Ragg, sollte man umgehend die Polizei, Telefon 07721/60 10, informieren.

Die Poller in der Dauchinger Straße waren ebenfalls ein Thema. Ragg informierte, dass diese keine Idee der Gemeinde oder des Gemeinderates, sondern "von oben" angeordnet worden seien. Die Unternehmer erkundigten sich nach dem Stand zum Glasfaseranschlusses. Die Gemeinde wolle vorzugsweise und gut bezuschusst die Gewerbegebiete versorgen. Erklärtes Ziel sei es, Glasfaser in jedes Haus zu bringen.

Es folgte eine Führung durch den Betrieb. Ragg und die Gemeinderäte zeigten sich beeindruckt vom Unternehmen. Sowohl Fleig als auch Krebs-Hattler erläuterten Details unter anderem rund um die von der Firma produzierten Stellringe nach DIN 705, CNC-Drehteile, Sonderdrehteile, die Qualitätsprüfung, Drehteile für Komponenten, Automatendrehteile, die Befestigungstechnik und Drehteil mit Exzenter.

Die Stellringe und Drehteile von Krebs sind branchenübergreifend im Einsatz, unter anderem im Apparate-, und Maschinenbau, bis hin zum Modellbau oder der Möbelindustrie.