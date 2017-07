VS-Villingen. Auf Einladung des Arbeitskreises Pro Asyl Villingen hält Gabi Ayivi am Dienstag, 18. Juli, 19.30 Uhr, im Gasthaus Tokio, Brigachstraße 1, in Villingen einen Diavortrag zum Thema "Es bewegt sich was in Emene". Gabi Ayivi verlegte 2014 nach Eintritt in den Ruhestand ihren Lebensmittelpunkt von Zimmern ob Rottweil nach Nigeria. Sie organisiert dort den Verein Olileanya (Hoffnung), der mit Spenden aus unserer Region Entwicklungsarbeit betreibt.