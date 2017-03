Villingen-Schwenningen FV will das Flutlicht anknipsen

Zeitlich viel näher ist das Vorhaben, ein Konzept zur Bewirtschaftung des Vereinsheims zu entwerfen, dass für den 471 Mitglieder zählenden Verein die größte Einnahmequelle darstellt. Notwendig wird das Überdenken, wie zukünftig bei der Bewirtung verfahren werden soll, weil das aus langjährigen Vereinsmitgliedern bestehenden Team "Dinner Dutzend" seine Tätigkeit nach zehn Jahren einstellt. Wie vom Vereinsvorsitzenden Matthias Konegen bei der Jahreshaupt zu hören war, denke man daran, dass jedes Vereinsmitglied einmal im Jahr zur Bewirtung verpflichtet wird. Solch eine Handhabung sei nicht neu, da sie zum Beispiel schon lange bei Tennisclubs praktiziert werde, gab Konegen zu verstehen, der in diesem Zusammenhang auch eine Preisreduzierung für das Getränkeangebot ankündigte. Weiter ließ er wissen, dass sich der Verein derzeit keine neue Entlüftungsanlage für die Duschen leisten könne, das sich das Preisniveau zwischen 16 000 und 25 000 Euro bewegt. Deshalb will man die bisherige Anlage wieder instand setzten, was kostengünstiger sei.

Da im allgemeinen Kostensteigerungen zu verzeichnen sind, werde man in 2018 nicht um eine Beitragserhöhung herumkommen, meinte der Vereinschef.

Auf dem sportlichen Sektor lief für das Team von Trainer Michael Henseleit die Hinrunde optimal. Als Tabellenführer kann in die Rückrunde gestartet werden. Erfolgreich verläuft auch die Saison bei den B-Juniorinnen die in der Verbandsstaffel oben mitmischen. Die C-Juniorinnen haben in ihrer Staffel die Chance Meister zu werden. In der Landesliga spielt das Damenteam.