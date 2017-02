Villingen-Schwenningen. Die Frau lief am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr von der Straße "In den Ziegelwiesen" in Richtung Porschezentrum. Mitten auf der Fahrbahn prallte sie mit einem Ford zusammen. Die Polizei hat ermittelt, dass der Frau von einem wartenden Autofahrer ermöglicht wurde, die Straße, zwischen stehenden Fahrzeugen hindurch, zu passieren. Dieser sowie weitere Autofahrer oder Fußgänger haben den Unfall vermutlich beobachtet. Zeugen, insbesondere der Autofahrer, welcher der Frau das Überqueren der Fahrbahn ermöglicht hat, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Zimmern, Telefon 0741/34 87 90, in Verbindung zu setzen.