VS-Schwenningen. Ein 72-jähriger Audi-Fahrer hat am Dienstag gegen 20 Uhr in der Schützenstraße eine 21-jährige Fußgängerin angefahren. Der Mann fuhr laut Polizei stadtauswärts und erfasste die junge Frau an einem Fußgängerüberweg mittig mit seiner Fahrzeugfront. Die 21-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Beim Autofahrer stellte die Polizei eine Alkoholisierung festgestellt, weshalb eine Blutentnahme vorgenommen werden musste. Am Audi entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Die Polizei hat das Auto für weitere Ermittlungen sichergestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter Telefon 0741/34 87 90 zu melden.