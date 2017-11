Villingen-Schwenningen. Zu einer handfesten tätlichen Auseinandersetzung zwischen Fußgängern und zwei Autoinsassen kam es am frühen Samstag, gegen 5.30 Uhr, in der Niedere Straße in Villingen. Nach Angaben der Polizei stiegen zwei männliche Insassen aus einem dunklen Mittelklassefahrzeug aus und gingen vier Fußgänger massiv an. Dabei schlug offensichtlich der Fahrer einem 30-Jährigen eine Maglite Taschenlampe auf den Kopf. Anschließend flüchteten die beiden Täter mit ihrem Wagen. Der Angegriffene erlitt eine Kopfplatzwunde und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Geschädigte und seine drei Begleiter standen unter erheblicher Alkoholeinwirkung. Offenbar hatte es bereits zuvor Streit zwischen den beiden Parteien gegeben.