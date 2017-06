Villingen-Schwenningen. Mit Faustschlägen ins Gesicht ist am Montagabend ein 37-jähriger Fußgänger in der Breslauer Straße in Villingen traktiert worden. Der Mann war mit seinem Hund auf dem Fußweg in Richtung des Ziegelbachkindergarten unterwegs. Gegen 22 Uhr wurde er unvermittelt von drei Männern angegriffen und massiv geschlagen. Nach heftiger Gegenwehr flüchteten die Angreifer. Das 37-jährige Opfer musste laut Polizie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Zwei Täter werden mit einer Größe zwischen 1,70 und 1,80 Metern beschrieben. Der dritte Täter soll deutlich über 1,90 Meter groß gewesen sein. Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/60 10), entgegen.