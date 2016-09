VS-Schwenningen. Ein 26-jähriger Autofahrer hat am Freitagabend laut Polizei auf einem Parkplatz in der Neckarstraße einen Fußgänger übersehen und mit der Stoßstange leicht touchiert. Der 20-jährige Fußgänger musste im Klinikum ambulant behandelt werden. Sachschaden ist am Auto nicht entstanden.