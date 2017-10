Villingen-Schwenningen Fußballszene trauert um Anton Rudinski

VS-Villingen (me). Anton Rudinski ist tot. Eine der früher schillerndsten Trainerpersönlichkeiten der hiesigen Fußballszene ist in der Nacht auf Sonntag im Alter von 80 Jahren in Villingen gestorben. Zuletzt hatte der ehemalige Fußballlehrer aufgrund einer schweren Erkrankung in der Seniorenresidenz am Kaiserring gelebt.