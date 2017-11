VS-Weigheim. Am Dienstag wurde mit den Sanierungsarbeiten des Weges begonnen, der eine wichtige Verbindung zwischen Weigheim und Trossingen darstellt. Die Oberfläche des Weges ist in einem schlechten Zustand. Die Firma King aus Triberg saniert nun im Auftrag des Stadtbauamtes etwa 120 Meter des Weges auf der Gemarkung Weigheim, teilt die Stadtverwaltung mit. Die ­Strecke bleibt während der gesamten Bauzeit bis voraussichtlich Ende November gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Fahrbahn, der Kraftfahrzeugverkehr wird in diesem Bereich über eine Ampelregelung gesteuert.