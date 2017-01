Am Samstag, 21. Januar, gibt es eine Funk your Soul-Night im Ratskeller im Oberen Tor in Villingen. Ab 20.30 Uhr werden die beiden Soul-DJs, DJ Taste (Gunnar Frey/Soundservice) und Peter Tröte Surd (Simeon Köhler/Soulution), Soul, Funk, Jazz und Disco-Musik auflegen. Der Eintritt ist frei. Familie Raptis, die Betreiber des Ratskellers und der Turmstube, freuen sich auf zahlreiche Gäste. Die beiden DJs werden ausschließlich Vinyl auflegen. Foto: Köhler