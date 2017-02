Villingen-Schwenningen Für zwei Tage heißt es "Helau" statt "Narri Narro"

Eine Führung durch das sehenswerte und neugestaltete Mainzer Fastnachtsmuseum und ein Besuch im "Feldlager" der Prinzengarde läutete den zweiten Tag ein. Im Lager, untergebracht im Proviantamt, einem mächtigen Gebäude aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, trafen die Villinger nicht nur viele bekannte Gesichter aus der Mainzer Prinzengarde, schnell war auch das Gespräch zu den Kölner Gardisten geknüpft. Am frühen Abend der Höhepunkt der Mainzfahrt: Die große Prunksitzung der Prinzengarde in der mit fast 2500 Zuschauern restlos ausverkauften Rheingoldhalle. Die Stars der Mainzer Bühnenfastnacht sorgten mit ihren umjubelten Auftritten sieben Stunden lang für Hochstimmung. Als noch die komplette Kölner Prinzengarde in die Halle einmarschierte und auf der Bühne ein Programm der Extraklasse präsentierte, war der Siedepunkt fast erreicht. Dass die Kölner auch noch ihr närrisches Dreigestirn, Prinz, Bauer und Jungfrau, ins "goldisch Meenz" mitgebracht hatten, war selbst für hartgesottene Mainzer Fastnachter eine große Überraschung und Ehre. Die Mainzer Fastnachtslegende Margit Sponheimer sang nicht nur auf der Bühne, sie ließ es sich auch nicht nehmen, die Narrozünftler persönlich zu begrüßen. Und als am Ende weit nach Mitternacht die Mainzer Hofsänger ihr berühmtes Lied "So ein Tag, so wunderschön wie heute" anstimmten, waren sich die Villinger einig: Dem Liedtext gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Klaus Hässler, der als Verbindungsmann zur Prinzengarde fungiert und als Dank dafür seit einigen Jahren den Titel "General a la suite" tragen darf, brachte es zum Abschluss der Reise noch einmal auf den Punkt: "Diese Tage in Mainz werden wir so schnell nicht vergessen."