Villingen-Schwenningen Für Schüler gilt neuer Bildungsplan

In das neue fünfte Schuljahr werden 98 Schüler aufgenommen, die in vier Klassen unterrichtet werden. Der Unterricht für die Klassenstufen 6 bis 10 beginnt am Montag, 12. September, 8.30 Uhr. Die Einschulung der neuen Fünftklässler findet am Dienstag, 13. September, 9 Uhr, in der unteren Sporthalle im Neubau (Haus 5) statt.

"Alle Pflichtstunden können erteilt werden, außerdem sind auch wieder mehrere Maßnahmen im Bereich der Arbeitsgemeinschaften sowie bei den pädagogischen Schwerpunkten, zum Beispiel im Rahmen der Unterrichtsentwicklung und bei der Lese- und Rechtschreibförderung, möglich", informieren Rainer Beha und Manfred Schmider. So wird es in diesem Schuljahr in den Klassenstufen fünf bis acht Lehrer-Tandemstunden geben. "Das heißt, eine Stunde pro Woche werden der Klassenlehrer und der stellvertretende Klassenlehrer gemeinsam in der Klasse unterrichten. Dieses pädagogische Konzept wird nunmehr bereits im vierten Jahr fortgeführt", zeigen Rektor und Konrektor auf.

Für die Klassenstufen fünf bis sieben werden einmal wöchentlich Lernateliers für die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch stattfinden. "Die Schülerinnen und Schüler können sich unter Begleitung der Lehrkräfte selbstständig und differenziert mit einzelnen Themenstellungen aus diesen Fächern beschäftigen", erläutern sie weiter.

Für die neuen fünften und sechsten Klassen gilt jetzt der neue Bildungsplan. "So gibt es zum Beispiel wieder das Fach Geographie. Neu ist ab jetzt der Fächerbund Biologie, Naturphänomene und Technik. Für alle anderen Klassenstufen gilt noch der bisherige Bildungsplan", teilen die beiden Pädagogen weiter mit.

Die Planung der Sanierung und Brandschutzertüchtigung von Haus II sei durch den Schulträger, die Stadt VS, beauftragt worden. Im Rahmen der Medienentwicklung an städtischen Schulen sei vom Schulträger außerdem im Haupthaus ein Klassenzimmer als Medienmusterzimmer, unter anderem mit einer Dokumentenkamera und einem Kurzdistanzbeamer, eingerichtet worden, informieren Rainer Beha und ­Manfred Schmider.

Folgende Veränderungen gibt es an der Karl-Brachat-Realschule: Helmut Kappel trat in den Ruhestand, Markus ­Hägele wurde versetzt, und für die Referendarin Xenia Geiger endete die Ausbildung. Ebenfalls die Schule verlassen haben die kirchliche Lehrkraft Regina Meining-Esterle sowie die abgeordneten Lehrkräfte Jens Scharbert, ­ Steffen Roller, Hans Bausch und Axel Buschmann.

Neu an der Schule tätig sein wird Isabell Jung (Englisch, Biologie und Mensch und Umwelt). Christine Propp (katholische Religion, Musik) kommt aus der Elternzeit zurück.

Die beiden Referendare Miriam Klingenfuß (Mathematik, Bildende Kunst, evangelische Religion) und Florian Reinauer (Mathematik, Physik, Ethik) unterrichten nun selbstständig.

Auch im Sekretariat I gab es bereits gegen Ende des vergangenen Schuljahres eine Veränderung: Nachfolgerin von Daniela Schäfer wurde Eleonora Bauer.