Villingen-Schwenningen Für Ralf Dufner geht ein Traum in Erfüllung

Auf das Material Titan kam er durch seinen Job bei einer Firma, die Titan-Implantate für die Medizintechnik herstellte. "Es ist ein Nischenprodukt und ein mysteriöser Werkstoff. Sogar wer Probleme mit Nickel oder Silber hat, verträgt Titan gut am Körper", meint Dufner. Reines Titan sei auch als Spurenelement im Körper vorhanden und deshalb so gut verträglich.

Die ersten Schmuckstücke hat er vor drei Jahren hergestellt, wollte unbedingt seine Fantasien materialisieren und damit anderen eine Freude machen. Ein besonderer Vorteil des Titans sei seine Robustheit. So ist die Oberfläche hart und schwer zu zerkratzen, die Schmuckstücke aber sind angenehm leicht. Zudem müsse man den Schmuck nie abnehmen, auch nicht im Meer oder der Sauna.

Das Leder kauft er zu, die Titanverarbeitung, Gravur und Einfärbung mit Keramikfarbe übernimmt er selbst. "Die ist antibakteriell und besonders kompatibel, weil sie auch für Füllungen in Zähnen verwendet wird", erklärt er.

Das Titan habe ihn auch zur Form seiner Schmuckstücke und einem passenden Marketingkonzept inspiriert. "Der Name Titan entstammt dem altgriechischen Göttergeschlecht, ist also das Element der Götter", meint Dufner. Und weil er die Ursprünge des Lebens so liebt, musste sein erstes Schmuckstück die Form eines prähistorischen Faustkeils haben. Die markanten Formen seien ein Zeichen für Beständigkeit. Anfangs habe er den Schmuck auch eher für kernige, rustikale Typen angedacht, "Männer wie ein Fels in der Brandung".

Mystik und Historie stehen bei ihm thematisch im Vordergrund. So gibt es auch eine stilisierte Lanze für Sparta. Zuletzt habe er auch für die Spieler der American Football-Mannschaft Neckar Hammers einen Hammer wie den im Logo designed. Eine Botschaft ist ihm wichtig.

Beim Wild Wings Schmuck hat er ein bestimmtes Konzept realisiert: Schick und elegant sollte er sein, aber trotzdem ein "Statement für dezente Loyalität". Das Wild Wings Logo wird auf den Faustkeil oder den Titanverschluss der Lederarmbänder gelasert. Ergänzend könne man auch Schmucksteine einfügen. Das Team hätte ja schon einiges im Fanshop, aber Schmuck gebe es nicht so viel. Den Vertrag mit dem Eishockeyclub hat Dufner Mitte November abgeschlossen. Die Schmuckstücke wird es testweise für ein Jahr im Fanshop in der Schwenninger Jakob-Kienzle-Straße und in Dufners Onlineshop zu kaufen geben.

Seit die Wild Wings-Stücke online sind, werde seine Internetseite deutlich stärker frequentiert, hat Dufner festgestellt. Und nach vier Jahren sieht er sich immer noch als Start-Up. "Ich starte immer noch durch. In meinem Kopf sind um die 100 Ideen", meint er. Vielleicht hätten die Stücke im nächsten Jahr ja schon Serienreife.

Bislang bietet er drei verschiedene Farben und elf verschiedene Größen an. Zusätzlich könne man die Rückennummer des liebsten Eishockeyspielers eingravieren lassen. Neben Kette und Armband gebe es natürlich noch viele andere Designmöglichkeiten. "Wenn das gut läuft, kann man es künstlerisch neu aufbrechen", sagt er.

Weitere Informationen: www.d-vision-jewelry.com