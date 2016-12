Villingen-Schwenningen Für Profi ist Einstellung alles

Wo Florian sitzt, nimmt an den Spieltagen SC-Trainer Christian Streich Platz; Lennart nimmt ganz rechts auf dem Stuhl Platz, der für den Trainer der gegnerischen Mannschaft reserviert ist, in der Mitte der Pressesprecher, der die Gesprächsrunde moderiert.

Ihnen gegenüber haben sich die Vertreter der Medien platziert und fragen die Trainer aus. Wer gewonnen hat, dem fallen die Antworten naturgemäß leichter als dem Verlierer. Sascha Glunk kam vor fünf Jahren zum SC und hat bisher nur einmal erlebt, dass der Trainer der Verlierermannschaft auf die Teilnahme an der Pressekonferenz verzichtet hat.

Die Wand, auf der die Unterstützer und Förderer des Sportclubs verzeichnet sind, ist übrigens nicht nur im Presseraum zu finden. Im Gang vor den Kabinen der Heimmannschaft, der sogenannten Mixed Zone, wo sich diverse Fernsehsender ein Stelldichein geben, existieren feste und mobile Sponsorentafeln, vor denen ausgesuchte Spieler nach dem Abpfiff kurze Interviews geben. Beim Profisport geht es eben um viel Geld, wird hier den jungen Besuchern deutlich.

Um einen Überblick über das Schwarzwald-Stadion im Osten Freiburgs zu bekommen, müssen die Besucher hoch hinaus – zuletzt sogar bis auf das Dach der Südtribüne. Hier befindet sich unmittelbar unter dem Dach eine kleine Plattform, von der aus der Co-Trainer mit einer Videokamera den Spielverlauf beobachten kann. Seine Aufnahmen bekommen Spieler und Trainer in der Halbzeitpause zu sehen und können daraus Erkenntnisse für den zweiten Teil der jeweiligen Begegnung ziehen.

Ganz rechts in der Ecke zwischen Süd- und Osttribüne befindet sich der Gäste­trakt. "Schön ist der nicht", räumt Sascha Glunk ein. Von außen sieht er wie ein zu klein geratener Käfig aus, der wegen eines fehlenden Daches auch noch der Witterung ausgesetzt ist.

Das soll im neuen Stadion aber alles anders werden. In drei Jahren soll es im Freiburger Westen in der Nähe des Flugplatzes fertiggestellt sein. Mit 34 000 Zuschauern wird es 10 000 Besuchern mehr als heute Platz bieten, vergleichbar sein mit der Anlage in Augsburg und bau- und sichherheitstechnisch auf dem neuesten Stand.

Dass der Sportclub mit dem Neubau jedoch auf eine einmalige Kulisse verzichtet, wird vom Dach der Südtribüne aus deutlich. Gegenüber erhebt sich ein bewaldeter Berg, auf der anderen Seite geht der Blick nach Südwesten über die Stadtteile Littenweiler und Kappel. Alles recht idyllisch, aber eben auch ziemlich beengt. Das aufgegebene Schwarzwaldstation können die übrigen SC-Mannschaften für Training und Spiele nutzen, erläutert Glunk.

Vom höchsten Punkt des Stadions geht es hinunter auf den Platz, den ein hauptamt­licher Rasenpfleger, sprich Greenkeeper, mit zwei Helfern in Schuss hält. Auf 3,2 Zentimeter wird das Grün getrimmt "Unser Rollrasen wurde vor zwei Jahren ausgetauscht", erzählt Sascha Glunk. Weil die Spielfläche in Freiburg Sonnenlicht und Wind ausgesetzt ist, hält der Rasen hier länger als in anderen Stadien. "In Hamburg müssen sie den Rasen drei Mal im Jahr austauschen", nennt Glunk ein Beispiel. Die Wünsch-dir-was-Besucher sitzen derweil auf der Trainerbank und wärmen sich an der Sitzheizung auf, die jeden Platz individuell versorgt.

Wer gute Augen hat, kann von der Südtribüne ausgebes-serte Rasenflächen neben dem Tor erkennen. Dafür ist das Maskottchen der Freiburger verantwortlich: das Füchs­le. Es hat sich auf dem SC-Areal häuslich eingenistet, streunt zu nächtlicher Stunde herum und hinterlässt auf dedem Rasen seine Spuren. Nicht zur Freude des Platzwartes, versteht sich.