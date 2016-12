Villingen-Schwenningen Für Präsidium in VS

Vor dem Hintergrund einer Evaluation zur Polizeireform werden die Nachteile des aktuellen Standortes und einer neuerlichen Verortung des Polizeipräsidiums für die Landkreise Schwarzwald-Baar, Rottweil, Tuttlingen, Freudenstadt und Zollernalb im Oberzentrum Villingen-Schwenningen dargelegt. Ins Feld geführt werden dazu unter anderen die erforderlichen kostenträchtigen Baumaßnahmen in Tuttlingen gegenüber der vorhandenen Liegenschaft in Villingen-Schwenningen sowie deren zentrale Lage in der Raumschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg. Der Schwarzwälder Bote wird noch ausführlich über den Resolutionsbrief an Innenminister Strobl berichten.