Villingen-Schwenningen Für Neckarhalle wird viel Erde bewegt

Villingen-Schwenningen (uwk). Während in Villingen die Diskussion um die Erweiterung der Neuen Tonhalle hochkocht, sind in Schwenningen Fakten geschaffen. In der Neckarstraße, zentral am Schwenninger Bahnhof gelegen, entsteht hier bis Mai 2018 ein Haus der Kultur, der Kommunikation und Geselligkeit. Das Konzept von Architekt Michael Muffler aus Tuttlingen sieht neben dem großen Saal, der Richtung Neckar ausgerichtet ist, ein Foyer sowie einen Mehrzweckraum vor. Die Gesamtkosten betragen rund 10,8 Millionen Euro.

Auf der Baustelle ist die Winterpause vorbei. Nach den Minusgraden der vergangenen Monate seien die Arbeiten Anfang der Woche wieder aufgenommen worden, informiert die Stadtverwaltung. Nachdem noch vor der Winterpause die Baugrundverbesserung und der Einbau von Rüttelstopfsäulen erfolgen konnten, habe die beauftragte Firma mit den Aushubarbeiten begonnen. Diese werden immer von einem Bodengutachter begleitet und klassifiziert.

Derzeit werde die Fläche für den künftigen Keller ausgehoben, anschließend werden die Arbeiten im restlichen Bereich fortgesetzt, bevor mit dem Rohbau gestartet werden kann. Dann werden erst die Bodenplatten eingesetzt, anschließend werden das Fundament und die Wände eingebaut, zeigt die Stadtverwaltung weiter auf.