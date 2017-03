Villingen-Schwenningen Noch bewerben für Kulturnacht

Villingen-Schwenningen. Für die zwölfte "Lange Schwenninger Kulturnacht" am Samstag, 1. Juli, hat die Stadt jetzt die Bewerbungsphase bis 17. März verlängert. Aufgrund der aufwändigen Vor- und Nachbereitungen der Fasnet fanden viele bisher nicht die Zeit, um sich mit ihrem Beitrag zu bewerben, teilt die Stadt mit. Die Kulturnacht" steht ganz im Zeichen der 1200 Jahr-Feierlichkeiten: "Wir feiern! Die Geburtstagsparty zum Stadtjubiläum", so das Motto. Mitmachen können Bands, Chöre, Theatergruppen, Tanzensembles, Ateliers, Kinos, Vereine oder Gastronomen, die ihren Talenten freien Lauf lassen möchten, ob Musik von Klassik bis Rock, Theater, Tanz, Filme, Lesungen, Ausstellungen oder Kulinarisches – je abwechslungsreicher, desto besser. Gern gesehen sind Ideen, die einen direkten Bezug auf das Geburtstagsparty-Motto nehmen. Die Veranstaltungen finden wie gewohnt an verschiedenen Orten und auf vier Open-Air-Bühnen in Schwenningen statt. Das Amt für Kultur VS nimmt bis Freitag, 17. März, Bewerbungen für Programmbeiträge entgegen. Das Formular ist unter www.villingen-schwenningen.de abrufbar oder kann per E-Mail an kulturnacht@villingen-schwenningen.de angefordert werden.