Villingen-Schwenningen Für Klinge steht alles auf Anfang

Schwarzwald-Baar-Kreis. Er hat schon seinen vorläufigen Ausweis für den Bundestag, einen Dienst-Laptop und eine Telefonnummer, aber noch kein Diensthandy. Überhaupt ist alles neu: Weil die FDP neu ins sich noch konstituierende Gremium zurückkehren wird. Es gibt weder Betreuungsabgeordnete, die die Neuen wie sonst üblich an ihre Hand nehmen könnten, noch ein Fraktionsbüro, das diese übernehmen können. Eine spannende Zeit ist für den 36-jährigen Villinger angebrochen.

Bereits am Montag war er vor Ort. Da wurde Christian Lindner zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Dann ging es zurück nach Villingen-Schwenningen, um an einer Gemeinderatssitzung teilzunehmen und schon am nächsten Tag, dem Donnerstag, erneut nach Berlin. Dort läuft momentan das Bootcamp – dabei wird den 80 FDP’lern ihr künftiges Abgeordnetenleben von A bis Z erklärt. Welche Rechte und Pflichten haben sie, was muss bei der Pressearbeit beachtet werden, was beim Umgang mit dem Intranet? Und "für alles gibt es irgendein Formular", erzählt Klinge und setzt lachend hinzu: "Diese Bundestagsverwaltung ist ein riesiger bürokratischer Apparat".

Ein Rädchen darin ist die künftige FDP-Fraktion. Ein Abgeordnetenbüro gibt es für Marcel Klinge noch nicht, nur einen Co-Working-Space, eine Art Großraumbüro, in der Parteizentrale im Hans-Dietrich-Genscher Haus. Und auch seine Wohnsituation in der Hauptstadt ist noch nicht auf Dauer – "ich bin momentan noch privat untergebracht, irgendwann werde ich mich um eine Wohnung kümmern". Bis dahin aber geht Marcel Klinge die Arbeit nicht aus – hunderte Glückwunsch-Mails sind zu beantworten. Er muss sein eigenes Büro einrichten – das er schätzungsweise erst in vier bis fünf Monaten haben wird. Und es gilt die bereits gefundenen künftigen Mitarbeiter einzustellen – das geht erst nach dem 12. Oktober, wenn das amtliche Endergebnis festgestellt ist. Und wenn dann noch Luft bleibt, genießt der 36-jährige Villinger mit Doktortitel das Radfahren und das erhabene Gefühl, vor einer großen Aufgabe zu stehen: "Man macht Gesetze und vertritt das Volk, das ist schon toll..."