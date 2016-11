Villingen-Schwenningen Für Jugendliche "eine super Sache"

VS-Villingen. " Es ist wichtig und hilfreich für die spätere Bewerbungsmappe und in manchen Fällen erhalten die Schüler auch ein Praktikumszeugnis, das sie später vorlegen können", sagt Kolker.

Schon seit den 90er-Jahren gibt es das BOGY (Berufsorientierung an Gymnasien) am Gymnasium am Hoptbühl in Villingen. Es ist ein Pflichtpraktikum für Zehntklässler. Sehr begehrte Plätze seien Banken, das Schwarzwald-Baar-Klinikum und Erziehungseinrichtungen wie zum Beispiel Kindergärten und Schulen. In der Regel befinden sich die BOGY-Plätze im Schwarzwald-Baar-Kreis. In Ausnahmen liegen sie manchmal sogar im Ausland, wie beispielsweise in der Schweiz, in Großbritannien oder in Frankreich.

Auch in diesem Jahr ist die Vielfalt der verschiedenen BOGY-Plätze groß. Nico Porsch, Schüler des Gymnasiums am Hoptbühl, verbrachte die BOGY-Woche bei Hahn Schickard, einer Firma für Mikrosystemtechnik und schnupperte in den Beruf des Programmierers, des Elektrotechnikers und des Entwicklers hinein. Nico durfte viele Sachen selbst ausprobieren. So führte er verschiedene Berechnungen am Computer durch, war im Labor tätig und versuchte, an Platinen zu löten. Obwohl er zu Beginn unsicher war, sei er doch positiv überrascht. "Mir ist nie langweilig", erzählt er, "ich kann mir auf jeden Fall vorstellen auch später im Bereich Naturwissenschaft und Forschung zu arbeiten. Aber lieber in der Entwicklung und nichts Handwerkliches."