Villingen-Schwenningen Für Haslachschule bricht neue Ära an

Zentrale Anlaufstelle für die Schüler ist in einigen Wochen dann die Mensa mit Ausgabeküche, die derzeit im zweiten Bauabschnitt im Pavillon entsteht. In Absprache mit der Schule sei von Anfang an geplant gewesen, diese erst im Spätherbst in Betrieb zu nehmen, steckt Walderich den weiteren Zeitrahmen ab. Vorübergehend kann die Schule einen anderen Raum zum Mittagessen nutzen. Nun heißt es, die umfangreichen Sanierungsarbeiten, die Erneuerung der Gebäudetechnik und den Speisesaal samt erforderlichen Nebenräume wie die Spülküche, einen Umkleideraum und einen eigenen Zugang für das Personal, eine Tiefkühlzelle und die Ausgabeküche samt Thekenbereich fertigzustellen. Vorgesehen sind 54 Sitzplätze, so dass in drei Schichten rund 160 Kinder essen könnten.

Der Caterer steht in den Startlöchern, um die Schüler ab Montag mit Essen zu versorgen. In der ersten Woche nutzen rund 40 Zweit- bis Viertklässler das Angebot, schildert Schulleiterin Gabriele Cernoch-Reich die große Nachfrage. Wenn dann eine Woche später die Erstklässler hinzukommen, seien bis zu 70 der 160 Schüler in der Ganztagsbetreuung. "Ständig gibt es noch neue Anmeldungen", erzählt sie. "Aber wir wussten, dass dieser Bedarf vorhanden ist." Die eigentliche Ganztagsschule umfasse die Zeit von 8 bis 16 Uhr, insgesamt sei eine Betreuung von 7 bis 18 Uhr gewährleistet.

Zunächst bestehe die Möglichkeit für die Schüler, in einer Schnupperwoche das ganze Nachmittagsprogramm von Sport über Forschung und kreative Angebote bis zu Musik kennenzulernen, bevor jeder eine Auswahl für sich trifft. Für die Kleinsten gebe es jedoch einen Erstklässlertreff, um sie erst mal an den Schulalltag zu gewöhnen.

Drei Erzieherinnen und eine Mitarbeiterin im Freiwilligen Sozialen Jahr kümmern sich um den Nachwuchs. "Die Lehrerversorgung passt, auch mit pädagogischem Personal sind wir prima ausgestattet", äußert sich die Schulleiterin zufrieden über die Rahmenbedingungen, ebenso über den gelungenen Umbau. Gerade die gute Zusammenarbeit mit der Stadt, dem Architekten und den Baufirmen habe zu diesem Ergebnis geführt. "Das ist eine tolle Entwicklung für die Schule", freut sich Gabriele Cernoch-Reich, zusammen mit dem Kollegium in eine neue Art der Arbeit hineinzuwachsen.