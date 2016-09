Villingen-Schwenningen Für Groß und Klein etwas geboten

VS-Villingen. Quasi täglich rücken die Einsatzkräfte der Feuerwehr VS für die Sicherheit der Bürger in der Doppelstadt aus. Alle zwei Jahre nehmen sich die Kameraden über ein Wochenende Zeit, sich auch ohne einen ernsten Hintergrund zu präsentieren und gemeinsam mit der Bevölkerung ein Fest zu feiern. Am Samstag und Sonntag, 17. und 18. September, ist es schließlich wieder so weit. Beginnen wird der Tag der Feuerwehr jeweils um 10 Uhr, Ende ist am Samstag gegen 3 Uhr; am Sonntag wird das Fest ab 20 Uhr ausklingen.

Nicht fehlen darf an diesem Wochenende natürlich eine umfangreiche Fahrzeugschau, die dieses Mal durch ein besonderes Exemplar ergänzt wird. "Wir haben ein Flugfeld-Löschfahrzeug der Bundeswehr bei uns", berichtet Abteilungskommandant Ralf Hofmann, der gemeinsam mit seinem Stellvertreter Jochen Ummenhofer die Gesamtorganisation inne hat. Das mächtige, fast 40 Tonnen schwere Ausbildungsfahrzeug wird vom Stützpunkt in Stetten am kalten Markt nach Villingen gebracht, um es hier zur Schau zu stellen.

Darüber hinaus gibt es selbstverständlich noch die Möglichkeit viele weitere Fahrzeuge der Feuerwehrabteilung unter die Lupe zu nehmen. Ausgestellt werden hierbei zudem die beiden Abrollcontainer Sonderlöschmittel sowie Rüst. Sie werden bei besonderen Bränden oder technischen Hilfeleistungen eingesetzt und haben umfangreiche Ausrüstungsgegenstände an Board.