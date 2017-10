Villingen-Schwenningen Für ein wahrlich smartes Zuhause

Ende September trafen sich Unternehmer, die sich mit den Themen Sicherheit, Komfort, Energie, Barrierefreiheit und altersgerechte Assistenzlösungen für ein selbstbestimmtes Leben beschäftigen, in der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg. In den vergangenen Workshops wurden von den Teilnehmern neue Geschäftsmodelle erfolgreich ausgearbeitet. Technologietransfermanager Bastian Inthasane vom Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis und Anne Spreitzer von der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg prüften mit den Unternehmern die Modelle auf ihre Finanzierbarkeit. Die Gruppe, bestehend aus Handwerkern, Architekten, Planern, Dienstleistern, Produzenten, Forschungseinrichtungen, Sanitätshäusern, Vertretern aus der Pflege und Akteure der Wohnungswirtschaft, war sich einig, dass die verschiedenen Gewerke und Branchen näher zusammenrücken müssen, damit Kunden und Bürger langfristig davon profitieren. "Seien es innovative Assistenzlösungen, intelligente Lichtsteuerungen oder ein barrierefreies Wohnumfeld, jeder Verbraucher ob alt oder jung wird zukünftig einen großen Nutzen haben", so ein Workshop-Teilnehmer. "Das Ziel ist es nun, die Ergebnisse aus den bisherigen Workshops in die Praxis umzusetzen. Dafür findet Anfang Dezember im Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis ein weiteres Treffen statt", fasst Anne Spreitzer zusammen.

Weitere Informationen: Interessierte können sich bei Technologietransfermanager Bastian Inthasane melden, Telefon: 07721/9 13 70 79 oder E-Mail: b.inthasane@Lrasbk.de melden.