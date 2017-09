Villingen-Schwenningen Für ein Miteinander von Wolf und Schaf

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-Baar-Kreis und der Landschafts-entwicklungsverband Mittlerer Schwarzwald laden am Mittwoch, 11. Oktober, ab 15 Uhr, alle Weidetierhalter und Interessierten zu einer Veranstaltung zum Thema "Herdenschutzmaßnahmen in der Weidetierhaltung (Schafe, Ziegen, Rinder, Wildtierhalter und Pferde) in Baden-Württemberg" ein. Vorgestellt werden die Ergebnisse des Pilotprojekts. Veranstaltungsort ist das Gasthaus Grüner Baum in Hardt.