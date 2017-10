Villingen-Schwenningen Für den sozialen Wohnungsbau übt man Kulanz

VS-Villingen (cos). Dem Bau der Sozialwohnungen in der Sperberstraße im Villinger Mittlerer Steppach durch die Wohnungsbaugesellschaft wbg fallen voraussichtlich auch öffentliche Stellplätze zum Opfer. Warum man die Verwaltung damit trotzdem gut leben kann, der Stellplatz Schlüssel hier einmal Nebensache ist und der Bauherr nicht für einen Ersatz bezahlen muss, wurde in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstagabend deutlich: "Man muss berücksichtigen, dass es hier um sozialen Wohnungsbau geht – bei anderen Bauvorhaben würde man es natürlich von den Bauenden fordern", stellte Henning Keune vom Amt für Stadtentwicklung klar. "Das zahlt nicht die wbg, das zahlt dann die Stadt", stand auch für Bürgermeister Detlev Bührer außer Frage. "Wir können froh sein, dass hier Sozialwohnungen nach dem Landesbauförderungsgesetz hergestellt werden", betonte Bührer.