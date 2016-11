Villingen-Schwenningen Fünfter Band mit Liedern kommt heraus

Schon immer lag seine Leidenschaft beim Notensatz und schon immer habe er sich an die Chansons Kreislers heranwagen wollen, die er wegen des schwarzen und skurrilen Humors schätzt, sagt er. Bislang gab es fast keine Notensätze der Kreisler-Lieder, nur Studioaufnahmen. Das ist seit 2012 anders. Drei Jahre später wurde Schneider für sein Werk bei der Frankfurter Buchmesse mit dem Preis der Best Edition ausgezeichnet.

Mit dem fünften Band liegt nun die Hälfte der rund 350 Lieder Georg Kreislers in Buchform vor. Der sechste Band sei auch schon geschrieben, meint Schneider. Er werde zur Buchmesse im April nächstes Jahr präsentiert. Vielarbeiter Thomas A. Schneider arbeitet derzeit am siebten Band, der zum Weihnachtsgeschäft im nächsten Jahr erscheinen soll. Er könne ohne weiteres "die Zehn voll machen", meint er. Dann seien alle Lieder im leserlichen Notensatz zu haben. Der größte Bestand an Kreislersnoten ist in der Akademie der Künste in Berlin verwahrt, woraus er schöpfe. Aus der Fachwelt erhalte er nur positive Rückmeldungen für seine übersichtliche und gut leserliche Aufbereitung der Noten, freut sich Schneider.

Wie die bereits vorliegenden Bände, so sind auch im neuesten Werk die Lieder in Themenbereiche unterteilt, zum Beispiel in Alltag und seine Bewältigung, Mann und Frau sowie Politik und öffentliche Ordnung. Georg Kreisler hatte sich mit vielen Themen von Gesellschaft und Politik beschäftigt. Vor allem seine jüdischen und Wiener Lieder lohnten sich, wieder ins Rampenlicht zu holen, meint Schneider. Da könnten sogar eigene Bände darüber entstehen. Doch das ist Zukunftsmusik.