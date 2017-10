Villingen-Schwenningen Fünf Engel in Weilersbach

VS-Weilersbach. Die Weilersbacher Bläserjugend ist bekannt dafür, dem Publikum etwas Besonderes zu bieten. So haben sie für Samstag, 7. Oktober, 20 Uhr, die Gruppe "Füenf" verpflichtet. Am Freitag singt sich die Gesangstruppe noch in Frankfurt warm, um am Samstag zum großen Auftritt in der Weilersbacher Glöckenberghalle fit zu sein, ganz nach ihrem Motto: Ohne Fallschirm aufgeschlagen und ungebremst auf die Menschen losgelassen. Wohin sich der Geschmack auch verirrt, da sind sie längst, die "Fünf Engel für Charlie". Musik ohne Waffen, ohne Krücken, fünf Engelszungen und eine große Klappe, nicht mehr nicht weniger. So steht es im Programmtext.

Sing und Unsing, Schrott und Hohn in Text und Ton, kein Blatt vorm Mund, das volle Programm. Das wollen sich viele nicht entgehen lassen, schon der Vorverkauf beweist, dass sehr viele Anhänger dieser "A Cappella Pop Comedy" diesem Auftritt in Weilersbach entgegenfiebern. So werden Besucher aus ganz Deutschland erwartet, selbst aus Berlin kamen Kartenbestellungen.

Doch wer sich kurzfristig dazu entschließt, dieses außergewöhnliche Konzert nicht zu verpassen hat noch die Gelegenheit, Karten an der Abendkasse zu erhalten. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr.