Villingen-Schwenningen Führungskräfte sollen auf Partizipation setzen

Die Teilnehmer erhielten einen Einblick in die Megatrends der Zukunft in den Bereichen demografische, technisch-ökonomische sowie gesellschaftliche Entwicklungen. Hierzu gehören die Verlängerung der Lebensarbeitszeit, steigender Innovations- und Kostendruck sowie Work-Life-Balance als Lebensentwurf. Im Fokus stehen die Bereiche Führung und Personalentwicklung. Führungskräfte müssen künftig zahlreiche verschiedene Spannungsfelder ausbalancieren, sie werden zum Personalentwickler und Coach, um Mitarbeiter im lebenslangen Qualifizierungs- und Lernprozess zu unterstützen. Die Anforderungen an Führungskräfte werden stetig steigen.

Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, ist die Konsequenz, laut Jutta Rump, eine Demokratisierung von Führung. Partizipation ist das Leitprinzip und einer der Megatrends der Zukunft.