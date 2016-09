Villingen-Schwenningen Führung durchs Museum zum Thema Esskultur

VS-Villingen. In der Führung mit Museumsleiterin Anita Auer werden anhand von Kunstwerken zeittypische Ernährungsweisen und Tischmanieren erläutert. Dabei bleibt es nicht bei Erläuterungen. Im Raum "Ernährung und Küche" der stadtgeschichtlichen Abteilung können die Besucher in einer Riechwand die vielfältigen Gewürze erraten, welche im Mittelalter in Villingen verwendet wurden. Im Anschluss an die Führung besteht noch Gelegenheit, die übrigen Abteilungen des Franziskanermuseums zu besichtigen.