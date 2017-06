Villingen-Schwenningen Führt die Mafia-Spur auch nach VS?

"Die haben dort nachts alles durchsucht, später ist der Geschäftsführer mit dazu gekommen", heißt es aus dem Umfeld des Schwenninger Restaurants. Gegen diesen, so wird berichtet, richten sich die Ermittlungen allerdings nicht.

Ganz anders bei Placido A. Aus gut unterrichteten Quellen heißt es, dass sein Wohnsitz in Tuningen einer der Schwerpunkte bei der Razzia im Schwarzwald-Baar-Kreis gewesen sein soll. Über Stunden hinweg hätten Ermittler das Wohnhaus des Italieners durchsucht. Dieser hatte offenbar vor rund anderthalb Jahren das Restaurant in Schwenningen gekauft, Ende vergangenes Jahres habe man mit dem dort nun tätige Geschäftsführer einen Vertrag geschlossen.

Im Umfeld der Pizzeria erzählt man, dass A. sich nicht allzu oft in Schwenningen blicken ließ, einen großen Einfluss auf das Geschäft habe er wohl nicht genommen. Zuletzt sei er vor einem Monat in dem Restaurant gewesen – dass daraufhin eine solche Razzia folgte, hatte niemand geahnt. "Dass er in so was verstrickt sein soll, kann sich eigentlich keiner vorstellen". Regelrecht geschockt, so berichten Stammgäste des Lokals, sei die Belegschaft und der Geschäftsführer gewesen, als durchgesickert war, was dem Betreiber des Lokals vorgeworfen wird.

Die Spur führt darüber hinaus auch nach Rottweil, dort betreibt Placido A. ein weiteres Restaurant. Seine Ehefrau führt die Gaststätte in Rottweil indessen weiter. Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten gibt sie sich wortkarg. Sie spricht von "Kontrollen", in denen sich ihr Mann befinde und dass er bald, "vielleicht sogar morgen wieder", zurückkehren werde.

Insgesamt hatte die Polizei 15 Beschuldigte im Alter zwischen 25 und 77 Jahren festgenommen. Die Gruppe wird der organisierten Drogenkriminalität und anderer schwerer Gewalttaten wie Raub, Erpressung und Mord verdächtigt.

Nach monatelangen grenzüberschreitenden Ermittlungen schlugen die Polizisten am Mittwoch in der vergangenen Woche zu. Unter anderem im Schwarzwald-Baar-Kreis und in Rottweil gab es Durchsuchungen und Festnahmen.

Dabei seien größere Mengen Marihuana und Kokain, mehrere Schusswaffen, hochwertige Fahrzeuge sowie Vermögenswerte in Höhe von mehreren hunderttausend Euro sichergestellt worden. Auf die Spur der Verdächtigen waren die Ermittler laut italienischen Medien nach dem Fund von 17 Kilogramm Haschisch und einer Waffe in Sizilien gekommen. Die Polizei in Tuttlingen wollte auf Anfrage die Festnahme von Placido A. indes weder dementieren noch bestätigen. Weitere Informationen soll es in der kommenden Woche geben. Die Staatsanwaltschaft Konstanz wird an die Öffentlichkeit treten und ihre neuesten Erkenntnisse ausbreiten.