Villingen-Schwenningen "Fühle mich wie der Hahn im Korb"

Nur die Sonne hat kein Erbarmen

Komisch ist es auf jeden Fall, wenn alle Augen auf einen gerichtet sind. Doch es macht auch Spaß, die Menschen zu animieren und zu unterhalten. Nur die Sonne hat kein Erbarmen mit mir – und so brutzel ich vor mich hin. Viele Menschen fragen mich, ob mir nicht heiß wäre. Darauf antworte ich meist mit einem ironischen "Nein".

In Halle B statte ich den Vertretern der Stadt sowie der Partnerstadt Zittau einen Besuch ab – ein Foto muss her. Auf dem Weg zum Kinderland sehe ich einen Hund. Als ich auf ihn zugehe, weicht er zurück und fängt an zu bellen.

Außergewöhnlich ist das Gefühl, unbeschwert handeln zu können, weil keiner weiß, wer hinter der Maske steckt. Manche Kinder sind etwas schüchtern und verstecken sich hinter ihren Eltern. Andere sprechen mich an – und ich komme mir immer mehr vor wie ein kleiner Star. Durch die Menschenmasse zu gehen und mit Alt und Jung für Fotos zu posieren oder einfach nur herumzualbern – das würde ich ohne Kostüm wahrscheinlich nicht – ist ein befreiendes, wenn auch neues Gefühl für mich.

Schwitzend suche ich eine Auszeit im Kinderland, um dort den Eisberg hinunter zu rutschen und Karussell zu fahren. Auch hier kommen die kleinen Racker auf mich zu und reden mit mir. Zudem besuche ich die Stände der AOK und nicht zuletzt den von Whirlpools World Outlet. Hier kann ich mich von dem Trubel auf einem Liegestuhl erholen. Immer umgeben von einer Handvoll Schaulustiger, denen der gefiederte Messefreund zuwinkt.

Trotz anfänglicher Skepsis habe ich mich relativ schnell in meine Rolle als Maskottchen eingefunden und jede Menge Spaß gehabt. Es ist eine interessante Erfahrung gewesen, die ich nicht vergessen werde. Nach all diesen Erlebnissen ziehe ich erschöpft und glücklich mein Kostüm aus. Nun laufe ich mit der Sonne im Rücken und in Vorfreude auf eine kalte Dusche in Richtung Ausgang.