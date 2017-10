Villingen-Schwenningen Füenf: großes Kino in Weilersbach

Füenf sind durch die Schwabenhymne "Mir im Süden" bekannt. Derzeit trommelt die Band dafür, unter die Top-Füenf der SWR-Hitparade zu kommen. Gewissermaßen als individueller Stairway to Heaven – und natürlich durften auch die Besucher in Weilersbach an der längsten Theke der Welt mitbauen und die hochwertigeren Kraftfahrzeuge herstellen.

Beim Musikverein Weilersbach gab es natürlich strahlende Gesichter angesichts des guten Besuchs und der unkomplizierten Künstler. Die waren erst gegen 16 Uhr aus Frankfurt kommend eingetroffen, was für die Profis kein Problem darstellte. Und in der Tat war der Sound in der Halle sehr gut abgestimmt.

Fazit: Die Reihe der erfolgreichen Veranstaltungen des Musikvereins und der Bläserjugend wurde um ein hochklassiges und kurzweiliges Konzert verlängert. Einziges Problem: Es wird von Event zu Event schwieriger, den Vorgänger zu toppen.