Villingen-Schwenningen Fuchs ärgert sich über Kritiker

Vize-Vorsitzender Gerhard Labor berichtete, dass im Vorjahr 545 Informationsgespräche geführt wurden. Es werden auch Nichtmitglieder, die Probleme mit den Behörden haben, im Büro im Abt-Gaisser-Haus informiert.

Brigitte König gab einen Einblick in die Mitgliederzahlen. 2016 gab es 285 Zugänge, davon 139 Neuzugänge. Es waren 100 Abgänge zu verzeichnen, teilweise durch Sterbefälle, Austritte oder Abgang zu anderen Ortsverbänden. Am Jahresende hatte der Ortsverband Villingen 1028 Mitglieder, derzeit sind es 1049. Der jährliche Ausflug wird vom 26. bis zum 30. Juni in den Spreewald führen. Es sind noch Plätze frei. Der Behindertenbeauftragte Wolfgang Mallach brachte Beispiele vor, wie er als Rollstuhlfahrer im öffentlichen Nahverkehr immer wieder auf Unverständnis stößt. Barrierefreiheit sei nicht nur an Gebäuden und Einrichtungen wichtig, es müsse auch in den Köpfen der Menschen ankommen.

Weitere Informationen: www.vdk.de/ov-villingen