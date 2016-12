Villingen-Schwenningen FSV auf gutem Weg zum Kunstrasenplatz

VS-Schwenningen. Er sei in kurzer Zeit mit umfassenden Informationen bei zahlreichen Gesprächen informiert worden. Schnell habe er erkennen können, dass es sich bei der FSV um einen gut fundierten, wirtschaftlich gesunden und vor allem sympathischen Verein handele, so Behringer. Das aktuellste Projekt sei die Sanierung des Kunstrasenplatzes, zu dessen Realisierung bereits eine Aktion – der Verkauf von kleinen Rasenflächen – mit sehr guten Anfangserfolgen gestartet wurde. Er sei zuversichtlich, dass der neue Kunstrasenplatz bereits nach Ablauf der Saison 2016/2017 eröffnet und bespielt werden könne, betonte er. Er bat die Mitglieder, sofern es ihnen möglich sei, Rasenstücke zu je einem Quadratmeter für 50 Euro das Stück zu kaufen. "Wir haben schon 20 000 Euro bekommen, es fehlen uns noch 30 000 bis 40 000 Euro, so Behringer.

Einmal im Jahr, anlässlich der Jahresabschlussfeier, werden verdiente Mitglieder und die besten Sportler geehrt. Hier hatte Erich Behringer als neuer Vorsitzender gut zu tun. Als erfolgreiche Sportler wurden geehrt: In der Abteilung Rhönrad hatte Andrea Schulze-Frielinghaus den zweiten Platz im württembergischen Landesfinale in der Altersklasse 30 bis 39 erreicht. In der Abteilung Leichtathletik räumte Familie Rodinger ab. Christin Rodinger wurde Kreismeisterin im Hoch- und Weitsprung, Kugelstoßen, Diskus- und Speerwurf und erkämpfte sich noch viele weitere zweite und dritte Plätze im 100-Meter-Lauf, im Vierkampf und im Siebenkampf. Ihr Vater Günther Rodinger wurde Baden-Württembergischer Seniorenmeister im Hochsprung und unter anderem Kreismeister im Hoch- und Weitsprung. Der neunjährige Tim Rodinger wurde Kreismeister im 800 Meter-Lauf bei den Kreismeisterschaften und räumte auch bei den Regional-Waldlaufmeisterschaften und im Dreikampf ab.

Saskia Mager wurde unter anderem Kreismeisterin im Hochsprung, Kugelstoßen, Diskus- und Speerwurf sowie Regionalmeisterin im Hochsprung. Samuel Rössler wurde Kreismeister im Hochsprung, Pascal Wolter wurde ebenfalls Kreismeister im Hochsprung, Pirmin Knecht wurde Kreismeister im Kugelstoßen und Speerwerfen. Laura Mager erreichte den zweiten Platz im Speerwerfen bei den Kreismeisterschaften, Laura Rosenfelder erreicht den zweiten Platz im 100-Meter-Lauf bei den Kreismeisterschaften. Anna Born erreichte den dritten Platz im 200-Meter Lauf bei den Kreismeisterschaften, Christoph Bauer erreicht den zweiten Platz im 800-Meter Lauf bei den Regionalmeisterschaften, Sina Rosenfelder wurde Zweite im Kugelstoßen bei den Regionalmeisterschaften.