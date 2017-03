VS-Rietheim (kal). Das Weihnachtstheater des Sportvereins Rietheim war ein Thema bei der Jahreshauptversammlung. Thomas Kornhaas, seit vielen Jahren engagierter Laienschauspieler in der Rietheimer Theatergruppe, brachte zur Sprache, das es für die Spieler sehr enttäuschend war, bei den Vorstellungen Ende Dezember vor einer sehr geringen Zuschauerkulisse aufzutreten. Man müsse etwas unternehmen, damit mehr Rietheimer ins Theater kommen. Überlegt wurde, ob es sinnvoll sei, im Vorfeld nummerierte Platzkarten zu verkaufen. So könnten mehrere Personen, die gemeinsam in die Vorstellung gehen möchten, die Gewissheit haben, dass sie nebeneinander sitzen können. Das Gegenargument lautete, dass diese Personengruppe mit vorbestellten Platzkarten kurz vor Beginn in die Halle käme und somit weniger verkonsumiere. Der Verkauf von Speisen und Getränke würde der Vereinskasse jedoch gut tun. Vorsitzender Felix Bickel erklärte: "Wir werden darüber reden."