Villingen-Schwenningen Frust bei der Feuerwehr in Weilersbach wächst

Die Jugendwehr umfasst ebenfalls 15 Mitglieder, davon sechs Mädchen, berichtete Jugendleiter Stephen Langer. Ein Jugendlicher rückte in die aktive Wehr auf.

Finanziell steht die Wehr gut da, zeigte Martin Stern im Kassenbericht auf. Die ansehnlichen Rücklagen konnten so weiter aufgestockt werden. Thomas Nagel, stellvertretender Gesamtkommandant in der Stadt, konnte zwei Beförderungen vornehmen. Stephen Langer wurde zum Oberfeuerwehrmann, Simon Stern zum Feuerwehrmann ernannt. Ehrungen für 15 Jahre aktiven Dienst gab es für Martin Helbig und Christian Maier. Da Paul Hauger aus Altersgründen in absehbarer Zeit aus dem Ausschuss ausscheiden wird, wurde ein Nachrücker für die restliche Amtszeit von zwei Jahren gewählt. Dominik Hauger erhielt das einstimmige Vertrauen der Versammlung.