Villingen-Schwenningen Frühere Moste wird Wohnzimmer

VS-Rietheim. Zuletzt wurde der sich im Rathaus befindliche Gebäudeteil vom Gemeindearbeiter genutzt, der nach dem Umbau des Milchhäusles mit seinen Gerätschaften dort einziehen konnte. Danach wurde überlegt, wie der leer stehende Raum genutzt werden könne und es entstand der Wunsch, daraus einen Raum zu schaffen, den Vereine für kleine Feste nutzen können, oder ihn auch für Versammlungen und Vorträge zur Verfügung zu haben.

Ein Großteil der Umbauarbeiten wurde schon durchgeführt. Eine Akustikdecke ist eingebaut, elektrische Leitungen wurden gezogen, und der Estrich wurde verlegt. Anfang Januar werden die vom Ortschaftsrat ausgesuchten hellgrauen Steinplatten verlegt, dann folgen die Arbeiten des Elektrikers, der auch neue ­Deckenstrahler installieren wird, abschließend wird der Maler ans Werk gehen. Dieser hat zur Auswahl einige Farbtöne von hellem bis zu etwas kräftigerem Gelb an die noch kahle Wand aufgetragen, auf der jüngsten Sitzung wurden diese vom Ortschaftsrat begutachtet.

Auf der Tagesordnung stand die Beratung über die Farbgestaltung der Wände, doch Ortsvorsteherin Gudrun Furtwängler bat ihr Gremium, in den nächsten Tagen in den Raum zu gehen, um die Farben bei Tageslicht anzuschauen und danach eine Entscheidung zu treffen. Schließlich soll die Wandfarbe gut mit den Farben der Steinplatten harmonieren. Die gesamten Kosten, so konnte die Ortsvorsteherin mitteilen, werden sich im geplanten Rahmen bewegen, veranschlagt wurde eine Summe zwischen 55 000 und 60 000 Euro.