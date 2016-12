Villingen-Schwenningen Frühe Hilfen des Jugendamtes können spätere Probleme vermeiden

Die psychologische Beratungsstelle der evangelischen und katholischen Kirche, Außenstelle Schwenningen: Zum Angebot der kirchlichen Einrichtung zählt Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatung. Im Berichtsjahr wurden 133 Fälle behandelt, davon über die Hälfte im Bereich Erziehungsberatung. Weil der Zuzug von Flüchtlingen in großer Zahl bei vielen Menschen Ängste auslöst, hat die kirchliche Beratungsstelle psychologische Aspekte zur Angstbewältigung in den Fokus genommen. Der Pädagoge Stefan Würfel hat dazu drei Thesen aufgestellt: Ängste brauchen Raum, um ausgedrückt werden zu können. Angst hat die Tendenz, sich immer mehr auszubreiten, je mehr Raum man ihr gibt. Und Ängste brauchen Gegengewichte, wie zum Beispiel die Unterscheidung von begründeten und irrealen, diffusen Ängsten, die Möglichkeit Flüchtlinge persönlich kennen zu lernen oder der Erfahrungsaustausch mit ehrenamtlichen Helfenden in der Flüchtlingsarbeit. In der Diskussion gab es im Jugendhilfeausschuss durchgängig Wertschätzung und Dank für die Beratungsarbeit, als "wichtigen Beitrag für den Zusammenhalt in der Gesellschaft", wie CDU-Sprecher Günter Dreher formulierte. Linda Arm (SPD) unterstrich, dass frühe Hilfen teure spätere Hilfen verhindern können. 365 Frauen und 48 Männer kamen 2015 zur Beratung in die BEKJ.

Die Interdisziplinäre Frühförderstelle zählte 385 Frauen und 94 Männer. Auslöser waren vor allem Familien- und Beziehungsprobleme. In 429 Fällen lebten die Eltern zusammen, in 274 Fällen lebte ein Elternteil allein ohne Partner, in 101 Fällen lebte ein Elternteil mit einem neuen Partner und in drei Fällen war ein Elternteil verstorben. Veranlasst wurde die Beratung zum überwiegend größten Teil von Eltern beziehungsweise sorgeberechtigten Personen. Flüchtlinge haben, so die Fachleute, haben bisher kaum den Weg in die Beratungsstellen gefunden.