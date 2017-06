Villingen-Schwenningen Frühe Hilfen bei Familien begehrt

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk). Nahezu verdoppelt hat sich im Schwarzwald-Baar-Kreis von 2015 bis 2016 die Zahl derjenigen Eltern, die das Angebot "Frühe Hilfen" bei der Kindererziehung in Anspruch nehmen. Auch in diesem Jahr steigen die Fälle. Neben dem Bedarf an Information, Beratung und Hilfe sei es die "große Hilfsakzeptanz des Angebotes bei den Familien", heißt es in einem gemeinsamen Bericht der Koordinierungsstellen Frühe Hilfen in Villingen-Schwenningen und im Schwarzwald-Baar-Kreis. Dieser wird am Montag, 19. Mai, im Jugendhilfeausschuss vorgestellt.

Laut Polizeistatistik, so heißt es im Bericht, "wurden in Deutschland 2015 4233 Kinder gewaltsam misshandelt, vernachlässigt oder sexuell missbraucht." Belastende Lebenssituationen könnten für Säuglinge und Kleinkinder schnell zu einer akuten Gefährdung werden, wenn die Eltern in ihrer Erziehungs-, Beziehungs und Bindungskompetenz eingeschränkt seien. "Und obwohl die ersten Lebensjahre eines Kindes etwas Schönes und Besonderes sind, können diese jedoch gleichzeitig eine große Herausforderung darstellen. Oftmals fühlen sich Familien in dieser Situation unsicher, alleine gelassen, überfordert oder besorgt", so heißt es im Bericht. Eine Grundhaltung der frühen Hilfen sei, dass alle Eltern gute Eltern sein wollten. "Dementsprechend sollen Familien in belastenden Lebenssituationen unterstützende, niedrigschwellige und freiwillige Angebote zur Verfügung gestellt werden."

Zum Angebot gehören unter anderem Familienhebammen und Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen. Alle Angebote können auf freiwilliger Basis und eigenen Wunsch in Anspruch genommen werden.