Vilingen-Schwenningen. Am Freitag, von etwa 18.30 bis 18.40 Uhr, hat ein unbekannter Täter im Zollhäusleweg die Frontscheibe eines dort abgestellten Autos eingeschlagen und sich unbemerkt davon gemacht. Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Personen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier unter Telefon 07720/8 50 00 in Verbindung zu setzen.