VS-Mühlhausen. Ein 32-jähriger BMW-Fahrer hat am Freitag, gegen 23.30 Uhr, auf der Landstraße zwischen Schwenningen und Mühlhausen den Vorrang eines Skodas missachtet. Nach Angaben der Polizei wollte er nach links in Richtung Donaueschingen abbiegen. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Insgesamt ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro entstanden.